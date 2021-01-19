مستعينا بنزار قباني... قرقاش يعلق على "رقم قياسي" جديد تحققه الإمارات في سباق التطعيم ضد كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 93846 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصبح مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2,065,367 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 20.88 جرعة لكل 100 شخص.

وغرد الدكتور أنور قرقاش على ذلك الإنجاز بكلمات الشاعر السوري الراحل، نزار قباني: "الامارات تتخطى المليونين جرعة من إجمالي لقاح "كوفيد-19" لسكان الدولة. وأضيف، وبتصرف، من الراحل الكبير نزار قباني ما زلت تسألني عن سيرة وطني سجل لديك إذن ما أنت تجهله".

​وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كشف، الثلاثاء الماضي، عن بلوغ الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالميا في سباق التطعيم باللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

© AFP 2020 / KARIM SAHIB

وغرد ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "الإمارات قطعت شوطا مهما في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء الماضي، أن الإمارات نجحت في تقديم أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وبدأت الإمارات، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح "سينوفارم" الصيني، مؤكدة أن فعاليته 86%، لتصبح بذلك الدولة العربية الأولى التي تطرح اللقاح الصيني لسكانها.

وفي 23 من ذات الشهر، أعلنت الإمارات بدء حملة تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" مجانا، لتنضم بذلك إلى السعودية التي كانت أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.