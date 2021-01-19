سماع دوي انفجارات على الأطراف الغربية لمدينة حمص وسط سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص، إن "سلسلة انفجارات وقعت داخل (الشركة السورية للغاز) على الأطراف الغربية لمدينة حمص".

وأضاف أن "فرق الاطفاء والدفاع المدني تهرع إلى موقع الشركة السورية للغاز المحاذية لمصفاة نفط حمص".

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"انفجار صهريج يحمل مواد نفطية بالقرب من الشركة السورية للغاز، ما أسفر عن اندلاع حرائق في المنطقة وفرق الاطفاء والدفاع المدني تعمل حاليا على إخمادها".

وفي السياق، صرح مصدر في الشركة السورية للغاز بحمص لـ"سبوتنيك": بأن

ونفى المصدر حصول أي انفجار داخل مباني الشركة ومقراتها أو ضمن أي من مستودعاتها.

وأوضح المصدر أن "الانفجار جرى بعد اندلاع النيران في صهريج للنفط أثناء عملية تفريغ الصهاريج في محطة التفريغ بمحيط مصفاة حمص، ما أدى إلى انفجاره وامتداد الحريق إلى بعض الصهاريج الأخرى".

وأشار إلى أن "فرق الإطفاء تتعامل مع الوضع بشكل حثيث، وبانتظار تقييم شامل للأضرار الناجمة عن الحادث".

وتأسست الشركة في العام 2003 كشركة وطنية لإدارة موارد الغاز الطبيعي في البلاد، ويقع مقرها الرئيس قرب المدخل الغربي لمدينة حمص، على الجهة الشمالية من الأوتستراد الدولي (حمص اللاذقية) المعروف باسم (M1).

وتنشط الشركة في استثمار وتطوير المصادر الغازية، وتشغيل منشآت وأنظمة تجميع ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي الحر والمرافق من مواقع الإنتاج العائدة للشركات الأخرى، عبر شبكة كبيرة من أنظمة التجميع ومحطات الضواغط إلى معامل المعالجة واستخلاص السوائل وإنتاج المكثفات والغاز المنزلي، ومن ثم ضخ الغاز النظيف في شبكة نقل الغاز لإيصالها للمستهلكين في كافة أنحاء البلاد.

ويتبع للشركة عدد من المعامل والمحطات الغازية، بينها (معمل غاز دير الزور)، و(معمل غاز الجبسة)، ومعمل غاز الحسكة)، و(معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى)، و(معمل شمال المنطقة الوسطى)، ومحطات معالجة الغاز في المنطقة الوسطى وشمال دمشق، بالإضافة إلى شبكة واسعة من خطوط نقل الغاز النظيف تتجاوز 2500 كم، وشبكة أنظمة تجميع الغاز ومجموعة كبيرة من محطات التجميع ومحطات رفع الضغوط، إلى جانب المركز الوطني لتنسيق الغاز لإدارة وتشغيل شبكة نقل الغاز.