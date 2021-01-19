تونس... مسيرة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة.. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . MARIEM GHADERA

وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحتجين رفعوا شعارات تطالب باستكمال مسار الثورة وتندد بالإيقافات الأخيرة التي شهدتها عدد من محافظات البلاد، على أثر التحركات الاحتجاجية.

وشارك في المسيرة التي قابلتها وحدات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقها، عدد من القيادات السياسية اليسارية، على رأسهم النائب بالبرلمان منجي الرحوي، الذي أكد أن هذه المسيرة هي تحرك احتجاجي سلمي يشارك فيه كافة أطياف المجتمع المدني للمطالبة باستكمال مسار الثورة، ورفضا لسياسة التجويع ـ على حد تعبيره.

واعتبر الرحوي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن الشعب اليوم يعيش الغبن والتهميش وكل المساوئ التي كانت في نظام زين العابدين بن علي، مبينا أن الشعب خرج لينتفض بكل سلمية.

وشهدت تونس على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.

وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق في مدينة سوسة الساحلية، فضلا عن مناطق أخرى بمحافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير.

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MAREIM GDERA

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MAREIM GDERA

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MAREIM GDERA

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MAREIM GDERA

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MAREIM GDERA

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MAREIM GDERA

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MAREIM GDERA

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MAREIM GDERA

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MAREIM GDERA

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MAREIM GDERA

مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة © Sputnik . MARIEM GDERA 1 / 11 © Sputnik . MAREIM GDERA مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة

وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات المطاطية، كما شهدت عدة مناطق في العاصمة التونسية، على غرار حي التضامن (من أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة) والملاسين وفوشانة والسيجومي، احتجاجات وأعمال شغب وسرقة وتخريب لبعض المنشآت.

© Sputnik . MAREIM GDERA مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة

وعلى إثر هذه الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الاثنين، أنها أوقفت 630 شخصا أغلبهم من القُصّر.

كما حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، الشباب في بلاده من "المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم".