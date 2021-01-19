واشنطن تستثني الجانب الإنساني والإغاثي من العقوبات على جماعة "أنصار الله" اليمنية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر أربعة تراخيص عامة تشمل الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية وبعض المعاملات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليمن، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية، واستبدال الأجزاء والمكونات أو تحديثات البرامج.

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وأضافت أن "إصدار التراخيص للمساعدة يهدف إلى تسهيل التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بـجائحة "كوفيد-19" وبعض السلع الأساسية الأخرى للشعب اليمني التي كانت محظورة".

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى "قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث قائمة الأشخاص المحظورين"، مؤكدة "التزام الولايات المتحدة بدعم تقديم المساعدة الإنسانية للشعب اليمني".

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي عقب تحذير الأمم المتحدة من خطر المجاعة في اليمن بعد تصنيف واشنطن لـ"أنصار الله" كمنظمة إرهابية، وأيضا عقب دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الولايات المتحدة إلى إلغاء قرارها تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمةً إرهابية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس نيتها تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية، لافتاً إلى أنه سيتم إدراج ثلاثة من قادة الجماعة، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.