شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري السوداني يشرح موقف بلاده لسفراء فرنسا وروسيا من سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، التقى بمكتبه صباح اليوم السفيرة الفرنسية والسفير الروسي بالخرطوم كل على حدا؛ وذلك ضمن لقاءاته بالسفراء الاجانب لشرح موقف السودان فيما يخض سد النهضة الإثيوبي.

كما بحث وزير الري السوداني، مع السفراء سبل التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية وتوفير خدمات مياه الشرب في المناطق المتأثرة بالحرب؛ لتامين عملية السلام.

واستعرض وزير الري السوداني، التحديات التي تواجه الوزارة لجهة بناء قدرات العاملين والتدريب؛ بالإضافة الى أهمية توفير المياه للزراعة والرعي كعامل أساسي للتنمية والاستقرار خلال الفترة الانتقالية.

من جهتهما أكد الدبلوماسيان الفرنسي والروسي متابعة بلادهما بصفة لصيقة لملف سد النهضة وأبديا اهتمامهما بمشروعات حصاد المياه ورفع القدرات وحسن إدارة الموارد المائية.