شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى ودياب يؤكدان أهمية سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية لمعالجة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن لبنان يحتاج إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، حتى يتسنى لها معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية المتفاقمة التى تشهدها البلاد.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده الحريرى ودياب، ظهر اليوم الثلاثاء، عقب قيام الأخير بزيارة رئيس الوزراء المكلف بمقر إقامته بـ "بيت الوسط" وذلك فى إطار مبادرة مفاجئة يقودها رئيس حكومة تصريف الأعمال لتسهيل عملية التأليف الحكومى التى تشهد جمودا كبيرا فى ظل خلافات الفرقاء السياسيين المعنيين بالملف.

وقال دياب إن لبنان فى حاجة إلى وفاق سياسى بين الجهات المعنية بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن حكومته التى مضى على تأليفها عام واجهت الكثير من التحديات وفى مقدمها أزمة وباء كورونا التى أنهكت أكبر اقتصادات العالم، إلى جانب أزمات أصعب مما مرت على لبنان خلال الـ 12 سنة الماضية.

وأضاف: "من هذا المنطلق، كان هناك توافق مع الحريرى على أن الأولوية هى لتشكيل حكومة فى أسرع وقت ممكن لمعالجة تبعات وآثار هذه الأزمات المتتالية التى حلت بلبنان وأثرت سلبا على لبنان واللبنانيين، ومن هنا ندعو كل الجهات لكى تبنى على الإيجابيات التى توصلنا إليها فى ما يخص تشكيل الحكومة".

وأشار دياب إلى أن الحريرى أظهر "كل استعداد وانفتاح للتشاور مع كل الجهات فى ملف تشكيل الحكومة الجديدة" حتى يمكن الوصول بلبنان إلى بر الأمان بأسرع وقت ممكن، ومعالجة المشاكل الحياتية واليومية التى يعانى منها المواطن اللبنانى على الصعيد الاجتماعى والمالى والاقتصادى وغيره.

واعتبر أن الفيديو المصور الذى جرى تسريبه مؤخرا واتهم خلاله الرئيس اللبنانى ميشال عون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى بالكذب وعدم تسلمه أية مسودة لتشكيل الحكومة الجديدة، قد تم تجاوز آثاره وتداعياته. مضيفا: "المفروض أننا تجاوزنا هذا الموضوع والأولوية هى الآن للبنان واللبنانيين ولمعالجة المشاكل التى يعانون منها. دعونا نبنى على الإيجابيات".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، إنه أبدى طوال المرحلة السابقة الانفتاح اللازم لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن شكره لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على المساعى التى يحاول القيام بها فى هذا الملف.

ودعا الحريرى جميع اللبنانيين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لوقف انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الوباء يغزو لبنان جراء عدم التزام المواطنين اللبنانيين بالتدابير الوقائية على النحو المطلوب.

وأضاف: "صحيح أن هناك احتياجات لم تتمكن الدولة من توفيرها فى الوقت المطلوب، لكن أيضا، على المواطن مسئولية الحفاظ على أسرته من الوباء. البلاد مفتوحة فى عدة دول ولم تشهد انتشارا للوباء على النحو الذى نراه عندنا. على المواطن مسئولية، كما أنا وأنتم علينا مسئولية للحفاظ على أهلنا".

وأشار الحريرى إلى أنه سيجرى عدة زيارات إلى الخارج فى سبيل تسهيل توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للبنان بأسرع وقت ممكن.