شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى يقاضى 4 مستشفيات تقاعست عن تجهيز أقسام لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، مقاضاة 4 مستشفيات حكومية بعدما تبين أنها تقاعست عن تجهيز أقسام خاصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – في بيان اليوم – أن الوزير حمد حسن تقدم بدعوى أمام النيابة العامة بحق مديري المستشفيات الحكومية في قانا وحاصبيا (جنوبا) وقبرشمون وضهر الباشق (بمحافظة جبل لبنان) "لتلكؤهم الواضح وتقاعسهم" في تجهيز أقسام خاصة بمرضى كورونا ولا سيما أسرّة العناية المركزة، وذلك رغم الإمكانات والمساهمات المالية التي وُضعت بتصرفهم من موازنة وزارة الصحة منذ أكثر من 3 أشهر والتجهيزات بأحدث المعدات عبر قرض قدمه البنك الدولي.