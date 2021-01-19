العراق يرجئ الانتخابات العامة حتى العاشر من أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن مجلس الوزراء قرر اليوم الثلاثاء إرجاء الانتخابات العامة إلى العاشر من أكتوبر.

وكان قد تقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو المقبل، أي قبل عام من موعدها الأصلي.

كانت الانتخابات المبكرة مطلبا أساسيا من محتجين مناهضين للحكومة نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019.

وقُتل المئات في هذه الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.