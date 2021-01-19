شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة الكويتية تلغى أذونات عمل 1774 وافدا فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، أذونات عمل 1774 وافداً فى أول أسبوع من انطلاق الخدمات، من بينهم 1086 وافداً ألغى إذن عملهم بشكل نهائى للسفر، إلى جانب 127 إلغاء إذن العمل لوفاة العامل، وكذلك 561 إلغاء إذن العمل لسقوط الإقامة خارج البلاد، إلى جانب تجديد إذن عمل 10461 وافداً.

وكشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية-وفقا لصحيفة الراى- أن الهيئة استطاعت إنجاز 25565 معاملة خلال أول 7 أيام عمل منذ انطلاق نظامها الجديد فى 12 يناير الجارى.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الشركات المستفيدة من الخدمات منذ الإطلاق بلغ 24639 شركة، فيما بلغ عدد معاملات تسجيل مركبة مملوكة 523 معاملة منجزة، إلى جانب 4638 طباعة شهادة اعتماد توقيع على ملف، و720 طباعة شهادة بيان حالة (براءة ذمة)، و261 كشف بالعمالة المسجلة، و3301 اعتماد مؤهل علمي، و3637 تجديد اشعار عامل وطني اليا، و112 اشعار تسجيل عمالة وطنية و41 اضافة رقم هاتف مفوض بالتوقيع.

وفى السياق ذاته، أفادت الهيئة بأن تدشين النظام الجديد يأتى بناء على خطة عمل محددة بإطلاق تدريجى للخدمات الإلكترونية ولمدة شهر من تاريخ الإطلاق، مهيبة بأصحاب الأعمال تقديم الطلبات عن طريق الموقع الإلكترونى (خدمة أسهل) فقط وإرسال الاستفسارات عن طريق الموقع الإلكترونى خدمة الاستفسارات.

وذكرت أن إدارة مركز نظم المعلومات تواصل الليل بالنهار للإشراف على إنجاز العمل الضخم والذى يعد نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية للهيئة بالتعاون مع قطاع شؤون العمالة والقطاعات المعنية وتفعيل خطة الطوارئ داخليا، أما فيما يخص ما ذكر عن أسماء المستخدم والصلاحيات للموظفين تم اتباع آلية إرسال أسماء المستخدم عن طريق رسائل SMS لأكثر من 1198 اسم مستخدم بسبب جائحة الكورونا وتدريب جميع الموظفين في مسرح الهيئة العامة للقوى العاملة مع توفير روابط فيديو لعرض التدريب بشكل لمن يرغب بالاطلاع عليها من قبل موظفين الهيئة.

يأتي ذلك إلى جانب تكليف فريق عمل مختص متواجد بشكل يومي في إدارات العمل مكون من 31 موظفا باختصاصات مختلفة لتقديم الدعم الفني الفوري وتقديم تقارير يومية للإدارة.