مقتل 4 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في العاصمة مقديشو

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Yuri Abramochkin . مقديشو الصومال

موسكو - سبوتنيك. ونقلت إذاعة "دالسان" المحلية عن مدير مستشفى محلي بأن من بين القتلى نائب مفوض الأمن والسياسة في مدينة غرباهري عبد الرشيد دوبا، وأصيب ستة آخرون.

وأعلنت "حركة الشباب" التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) مسؤوليتها عن الانفجار.

ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة الشباب وقوات الحكومة المركزية.

وتهدف حركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتشن القوات الأمريكية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

ومؤخرا تصاعدت وتيرة التفجيرات على جوانب الطرق التي تستهدف قوات الأمن في العاصمة مقديشو منذ بداية العام.