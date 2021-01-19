الحكومة العراقية تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / HAIDAR HAMDANI

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مصدر قوله إن "مجلس الوزراء صوت خلال جلسته التي استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية اقترحت شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة. وقالت المفوضية، في كتاب وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتراح "جاء حرصا على إجراء انتخابات متكاملة، نزيهة، وعادلة، ونظرا لقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين".

وفي يوليو/ تموز الماضي، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران/يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة. وشدد على أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".

وشهد العراق في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019 احتجاجات شعبية واسعة اجتاحت العاصمة بغداد ومحافظات عدة في الوسط والجنوب احتجاجا على تردي الخدمات وانتشار الفساد وعدم توفر فرص العمل، وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي بعد أن شهدت مقتل المئات من المحتجين وإصابة الآلاف.