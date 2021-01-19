الإفتاء المصرية تعلق على كعكة نادي الجزيرة التي أثارت ضجة بسبب محتواها

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت في بيان رسمي لها أن "نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته".

وألقت الشرطة المصرية القبض على صانعة الكعكة المثيرة للجدل، بتهمة تصنيع حلوى بأشكال خادشة للحياء، بحسب تقارير مصرية محلية.

وأكدت باكية في التحقيقات معها أن إحدى عضوات نادي الجزيرة الكائن في حي الزمالك بالقاهرة حضرت إلى محل الحلوى الخاص بها، وأعطت لها صورا فاضحة، وطلبت منها إعداد تورتة وحلويات بتلك الأشكال، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد إحدى أعضاء النادي.