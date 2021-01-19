شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يدعو لاجتماع استثنائى للمجلس الأعلى للدفاع بعد غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، إلى عقد اجتماع استثنائى للمجلس الأعلى للدفاع ظهر بعد غد الخميس، فى قصر بعبدا الجمهورى، ومن المقرر أن يبحث الاجتماع فى مستجدات الوضع الصحى فى لبنان والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء هذه التطورات.

وانعقد الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في 11 يناير الجارى، وجرى في ختامه إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي حتى 25 يناير الجاري، في سبيل كبح تفشي وباء كورونا.

وكان مسئولون لبنانيون طبيون قد طالبوا في غضون اليومين الماضيين بتمديد فترة الإغلاق الشامل للبلاد لما بعد 25 يناير، حتى يُمكن وقف انتشار وباء كورونا والسيطرة عليه، لا سيما في ضوء امتلاء المستشفيات الحكومية والخاصة بالمصابين بالفيروس الذين تستدعي حالاتهم تلقي عناية طبية فائقة.

ويترأس الرئيس اللبناني المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم في عضويته رئيس الحكومة وعددًا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.

من جانب أخر حذر رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري، من الخطورة البالغة لانتشار فيروس كورونا وتداعياته الصحية، مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي وعيًا مجتمعيًا عميقًا بأهمية الإجراءات الصحية الوقائية، ومناشدا اللبنانيين بضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط والأنشطة في سبيل وقف تفشي الوباء.