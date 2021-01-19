القوات الصومالية تدمر قاعدة لميليشيات الشباب فى غارة جوية غربى البلاد

القاهرة - سامية سيد - شنت القوات الوطنية الصومالية بالتعاون مع القوات الأمريكية غارة جوية بمحافظة (بكول) جنوب غربي البلاد، أسفرت عن تدمير قاعدة لميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، "أن الغارة الجوية دمرت مجمعا لميليشيات الشباب، وأن التقدير الأولي للقيادة هو أنه لم يصب أو يقتل أي مدني نتيجة لهذه العملية".

وقال الجنرال داجفين أندرسون، قائد قوة المهام المشتركة "سنواصل دعم شركائنا وتعطيل جهود ميليشيات الشباب الإرهابية ".