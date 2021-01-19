شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى البحرينى يهنئ حمد بن عيسى بحصوله على وسام الاستحقاق الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مسئولو مملكة البحرين، العاهل البحرينى، بمناسبة منحه وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قـبل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ورفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، على الوسام الذى حصل عليه تقديرًا لـلجهود الـمشهودة الـتي قـام بها لتوطيد عـلاقات الـصداقة والشراكـة الوثيقة بين البلدين الصديقين.

وبحسب صيحفة الأيام، أشاد رئيس مجلس الشورى البحرينى بدوره البارز في دفع مسيرة الـتعاون الثنائي مـع الولايات المتحدة الأمريكية إلـى آفـاق أرحـب وأشـمل، مـما عـزز الـمصالـح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وأسهم في ترسيخ موقع مملكة البحرين كحليف استراتيجي ثابت، وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

من جانبها، رفعت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد، وأكدت أن هذا الوسام المستحق يعد تأكيد للدور القيادي البارز في دعم قيم ومبادئ الاستقرار والسلام، والتسامح والتعايش، على المستوى الإقليمي والعالمي، وتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة، والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر عقود من الزمن، وترسيخ موقع مملكة البحرين كحليف استراتيجي ثابت، وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

معربة عن فخر واعتزاز مملكة البحرين للقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة للملك، في ترسيخ السياسة الدبلوماسية الرفيعة، والحرص والاهتمام والتوجيهات الملكية السامية، في دعم كل ما من شأنه خير ومصلحة الوطن والمواطنين، والإسهامات البارزة والمبادرات الحضارية في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والنماء في المنطقة.