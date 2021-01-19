حاكم مصرف لبنان ينفى ادعاءات بشأن تحويلات مالية من جانبه وأخيه

القاهرة - سامية سيد - قال حاكم مصرف لبنان المركزي فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن أي ادعاءات بشأن تحويلات مالية من جانبه وأخيه أو مساعده لا أساس لها.

وكانت قد قالت وزيرة العدل اللبنانية اليوم الثلاثاء، إنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وأكد مسؤول حكومي أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا بشأن تحويلات أجراها سلامة. وقال المسؤول إن رئيس الوزراء والرئيس كلاهما مشاركان في الخطوة.

وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم "سلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى".