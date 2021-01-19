الصحة العراقية: مخاطر كبيرة نتيجة التحور المستمر بسلالات كورونا

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة العراقية من وجود مخاطر تتعلق بارتفاع الإصابات بسبب موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد قد تكون "أشد فتكا" من الموجة الأولى، مبينة أن الوضع الوبائي لم ينحسر بعد، مشيرة إلي استمرارها بالتنسيق مع الشركات المنتجة للقاح لتوفيره بأسرع وقت ممكن.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنها "تتابع الموقف الوبائي المحلي والدولي بسبب وجود مخاطر كبيرة من ارتفاع الاصابات بموجة ثانية تحدث الأن في العديد من الدول، تعود لأسباب عدة مثل التحور المستمر بسلالات الفيروس، والتهاون الكبير بالإجراءات الوقائية من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وانخفاض درجة الحرارة بفصل الشتاء".



وأشارت إلى أن كل ذلك يشكل خطرا كبيرا ويوفر بيئة مناسبة لحدوث ارتفاع الاصابات بموجة ثانية قد تهدد النظام الصحي ويذهب بكل ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية.. مضيفة أن "الوضع الوبائي لم ينحسر بعد وأن التصاعد المستمر في نسب الشفاء والانخفاض بالاصابات والوفيات جاء نتيجة جهود مضنية بذلتها وزارة الصحة بكوادرها المتقدمة وبامكانياتها المتواضعة".



وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها، مشددة على "فرقها الصحية الرقابية بالاستمرار بمتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية في المدارس و المطاعم والمقاهي والمتنزهات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ".

