شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستقبل الغانم والسعدون فى إطار مشاورات تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، صباح اليوم على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الأسبق الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الوزراء المستقيل الشيخ صباح الخالد، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة حسبما جاء بصحيفة الراي.

وكان أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوزراء، وطلب أمير الكويت أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قدم استقالة الحكومة للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسميا، فى 13 من شهر يناير الجارى.

وتعتبر حكومة الشيخ صباح الخالد، ثاني أقصر حكومة عُمراً في تاريخ الكويت بـ 29 يوماً، من أصل 37 حكومة شُكّلت في تاريخ الكويت الحديث منذ العام 1962.

وجاءت الاستقالة بعد إعلان 3 نواب الأسبوع الماضي تقديم استجواب لرئيس الوزراء بتأييد 37 نائبا من أصل 50 لهذا الاستجواب.