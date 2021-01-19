شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية فى بابل العراقية بحثا عن عناصر داعشية قصفت أبراج الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات الأمنية فى العراق، عن البدء فى إطلاق حملة أمنية فى بابل بحثا عن عناصر من تنظيم داعش قصفت أبراج الكهرباء، وأكدت القوات الأمنية أنها لم تعرض لاعتداءات شمال بابل أمس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى جانب أخر، أعلنت الاستخبارات العراقية، بالأمس الاثنين عن إلقاء القبض على 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى، فى محافظة نينوى شمالي العراق.

وذكرت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على تسعة إرهابيين وذلك في مناطق متفرقة من مدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وأشارت إلى أن "المقبوض عليهم عملوا بما يسمى (جيش دابق) والمعسكرات العامة وفرقة (نهاوند) و(عين جالوت)، فضلا عن عمل أحدهم فيما يسمى بالإعلام العسكري والملقب بأبو مريم".