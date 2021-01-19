إسرائيل توافق على تسلم السلطة الفلسطينية الدفعة الأولى من اللقاح الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن اسمه أنه من المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية شحنة أولى مكونة من خمسة آلاف وحدة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن مندوبا عن السلطة الفلسطينية سيجلب الشحنة إلى الضفة الغربية عبر الأردن، مشيرا أن وزارة الصحة الإسرائيلية أقرت استيرادها.

واعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيكV" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

بدوره أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الاثنين، أن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد-19 "سبوتنيك V"، وأنها ستتسلم أول دفعة من اللقاح خلال ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن قيام وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، وقد تم التسجيل في إطار إجراءات عاجلة "الاستخدام الطارئ"، دون القيام بأبحاث سريرية إضافية على أراضيها".

وأشار البيان إلى أن من المقرر توريد أول دفعات اللقاح الروسي ضد فيروس كورنا المستجد إلى فلسطين في الربع الأول من العام الجاري.