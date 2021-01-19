شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض الحرارة بالسعودية ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حالة الطقس فى منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، تباينا ملحوظا، حيث تنخفض الحرارة فى السعودية ومعتدلا بالبحرين، بينما يكون صحوا فى الإمارات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية غربية /15 - 25 كم/س، تصل 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:59 والثاني عند 06:31 والجزر الأول عند الساعة 10:30 والجزر الثاني عند الساعة 23:13 وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 13:54 والمد الثاني عند الساعة 01:55 والجزر الاول عند الساعة 08:20 والجزر الثاني عند الساعة 19:19.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب، ويكون بارداً نسبياً هذه الليلة.



الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقد وتصل من 15 إلى 20 عقدة احياناً، وتقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد هذه الليلة.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن الطقس المتوقع اليوم يكون نهارًا معتدل وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

أما ليلًا يكون بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .