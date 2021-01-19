رئيس تونس يؤكد مساعيه للحيلولة دون رفع التجميد عن الأموال المنهوبة بسويسرا

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مساعيه للحيلولة دون رفع التجميد عن الأموال المنهوبة المودعة في بنوك سويسرا بجنيف، اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس الجمهورية، لدى لقائه مع الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، علي متابعته لملف الأموال المنهوبة، وقيامه بمساع للحصول على تفويض لعدد من المحامين التونسيين الذين يعملون بجنيف، حرصا على متابعة الملف، وعدم التفريط في الأموال التي تنتهي تجميدها اليوم الثلاثاء في حدود

منتصف الليل.

وأشار سعيد، وفق بيان إعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية، إلى أن تلك الأموال، والتي تقدر بالمليارات، هي ثروة للشعب التونسي، معربا عن امتعاضه من التراخي الذي شهدته عملية استرجاع الأموال منذ عام 2015.

