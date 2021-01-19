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المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 4 دول جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء مع دول أستراليا والبرازيل ونيوزيلندا وأيرلندا، وكذلك المنع المؤقت لدخول المسافرين القادمين منها، حتى إشعار آخر، وذلك طبقًا لإعلان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي القرار الجديد كإجراء وقائي إثر إعلان اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس بميناء طنجة المتوسط، لدى مواطن مغربي قادم من أيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي.
يُذكر أن المغرب كان قد علّق الرحلات الجوية إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة ذهابًا وإيابًا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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