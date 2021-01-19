شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزى الرئيس الإندونيسى فى ضحايا زلزال سولاويسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء، للرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان فى برقيته" تلقينا نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم والشعب الإندونيسي ألم هذا المصاب لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة"