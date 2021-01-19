شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تدعو لزيادة الدعم لاحتواء أزمة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الحكومة السودانية المجتمع الدولي لتقديم العون العاجل، بما يمكن من مساعدة آلاف اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا إلى شرق السودان، إثر المعارك التي اندلعت في إقليم تيجراى شمال إثيوبيا في نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، إنه في إطار جهودها لاحتواء أزمة اللاجئين الفارين من الصراع في إقليم تيجراى، إلى شرق السودان، ظلت بعثة السودان الدائمة في جنيف تتابع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تطورات الأوضاع في شرق البلاد، وجهود المفوضية لحشد الموارد لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين.

ولفتت الانتباه إلى البيان الصحفي الذي أصدرته المفوضية بشأن إطلاقها نداء عاجلاً للحصول على مبلغ 156 مليون دولار، بالتعاون مع ثلاثين شريكاً في المجال الإنساني، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن سوى 46 مليون دولار، أي ما يعادل 30% من مجمل المبلغ المطلوب، ولذلك فهي تدعو الشركاء والمانحين إلى تقديم إسهامات إضافية وعاجلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في شرق السودان".