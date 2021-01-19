شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جيبوتى يختتم زيارة لكينيا لإنهاء خلاف مع الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وفد دبلوماسى وعسكرى من جيبوتى زيارته إلى كينيا، والتى جاءت تنفيذا لمقررات القمة الاستثنائية الأخيرة للهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد "المتعلقة بإنهاء الخلاف القائم بين الصومال وكينيا.

والتقى وفد جيبوتي، خلال زيارته لكينيا، مع وزيرة الشئون الخارجية والتجارة الدولية الكينية مونيكا جوما، وتناول اللقاء تقييم الأوضاع فى المنطقة المتنازع عليها.

وشكل اللقاء فرصة لوفد جيبوتي للتعبير عن الشكر والتقدير للسلطات الكينية على حفاوة الاستقبال وعلى التسهيلات المقدمة له لتمكينه من القيام بالمهام المسندة إليه على أكمل وجه، والمتمثلة في إنهاء التوتر القائم بين نيروبي ومقديشو.

بدورها، أشادت وزيرة الشئون الخارجية والتجارة الدولية في كينيا بالجهود التي بذلها الوفد الدبلوماسي العسكري الجيبوتي في هذا الصدد، وطلبت نقل تحيات الرئيس الكيني إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله.

وضم وفد جيبوتي، سفيرها لدى كينيا، ياسين علمي بوح، وسفير جيبوتي في الصومال،آدم حسن آدم، ورئيس هيئة أركان الدفاع، اللواء طاهر محمد علي، واللواء عثمان نور سبجله، والعقيد محمد برخد، والعقيد علي آدم، بالإضافة إلى ممثل لمنظمة الإيجاد.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الأستثنائية ال 38 للدول الأعضاء فى الهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد" التى انعقدت فى جيبوتى فى العشرين من ديسمبر الماضى، كانت قد دعت كلا من الصومال و كينيا إلى إجراء حوار لتخفيف حدة التوتر بينهما، كما أوصت بإرسال وفد إلى البلدين لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.