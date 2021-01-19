شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون فى مجال خدمات النقل الجوى بين السعودية وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا - التي مثلها رئيس الإدارة الحكومية الأوكرانية للطيران أوليكساندر بيلتشوك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك عبر الاتصال المرئي بمقر الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في الرياض، حيث تضمنت الاتفاقية الموقعة عددًاً من البنود التنظيمية المتعلقة بتعددية تعيين الناقلات الوطنية لكلا البلدين، وجوانب تتعلق بضمان السلامة الجوية، وأمن الطيران، وجدول الطرق التي سيتم تشغيلها، وغيرها من البنود الأخرى التي تعزز مجالات التعاون في خدمات النقل الجوي.

يأتي ذلك في ظل سعي الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إلى تطوير النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوي، وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.