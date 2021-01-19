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بلومبرغ: قطر تطالب دول الخليج بالحوار مع إيران

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف بن عبد الرحمن في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أن دول لديها أيضا نفس الرغبة، حسبما ذكرت رويترز.

© AFP 2020 / Atta Kenare

وقال الوزير القطري إن حكومته تدعم المناقشات الجارية بين إيران وكوريا الجنوبية للإفراج عن ناقلة نفط احتجزها الحرس الثوري الإيراني مطلع هذا الشهر.

وفي تعليق منفصل عن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، قال إن قطر ستسهل المناقشات إذا طُلب منها ذلك وستدعم من يتم اختياره لتلك المهمة.

وعن المحادثات المحتملة بين واشنطن وطهران قال إن بلاده تريد تحقيق الإنجاز وترغب في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد قال إنه سيتم فتح سفارة المملكة بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، يوم السبت الماضي، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في الرياض.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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