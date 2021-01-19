المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Youssef Boudlal

موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحالة المؤكدة رصدت بميناء طنجة- المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا بجنوب فرنسا.

وحسب البيان فإن المصاب لا تظهر عليه أية أعراض، ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء، وتم التعامل معه ومع مخالطيه وفقا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في المملكة.

وأكدت الوزارة أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير للكشف المبكر وحصر أية حالات للسلالة المتحورة. كما تم تحيين تدابير التكفل بالحالات تماشيا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط ، بكل وطنية ومسؤولية، في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة المغربية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الاثنين، تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 806 حالات تم تسجيلها يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 460 ألفا و144 حالة.

وأشارت السلطات الطبية إلى تعافي 761 حالة إضافية ليبلغ مجموع المتعافين 435686.