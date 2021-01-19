شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الأنباء البحرينية، مساء الاثنين، عن منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قبل الرئيس دونالد ترامب رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة، تقدیرا للجھود المشهودة التي قام بھا ملك البحرين لتوطید علاقات الصداقة والشراكة الوثیقة بین البلدین الصدیقین، ودوره البارز في دفع مسیرة التعاون الثنائي مع البلد الصدیق إلى آفاق أرحب وأشمل مما عزز المصالح المشتركة للبلدین والشعبین الصدیقین.



وبهذه المناسبة قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يسعده تقديم هذا الوسام إلى ملك البحرين الذي أسهم عبر عقود من الزمن في ترسيخ موقع مملكة البحرين كحليف استراتيجي ثابت وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.



صورة الوسام



وأضاف أنه كان لدعم مملكة البحرين للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الذي تستضيفه البحرين الدور المساند في تمكينه من أداء مهامه المتعددة.

وامتدح الرئيس الأمريكي ترامب شجاعة ملك البحرين ورؤيته القيادية الحكيمة بدعمه لرؤية السلام وقراره إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. ووصف ترامب هذا القرار بأنه بدء لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والأمني بين أهم شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وجعل السلام في المنطقة عملية ممكنة، وبذلك أعاد هذا القرار تشكيل مشهد الشرق الأوسط بشكل إيجابي للأجيال القادمة.



قرار ترامب



وأكد ترامب أن الشراكة بين البلدين الصديقين ستزداد رسوخا وعمقا في الشرق الأوسط، معربا عن امتنانه للرؤية والقيادة المتميزة لملك البحرين.

ويشكل تقلد ملك البحرين لھذا الوسام الرفیع الذي يمنح للقادة البارزین والممیزین من الدول الحلیفة للولایات المتحدة الأمریكیة، دلالة على المكانة العالیة التي يحظى بھا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقدیر الكبیر لمقامه لما قام به، من أدوار بارزة واسهامات كبیرة في تعزیز الأمن والاستقرار والازدهار وفق رؤية حكيمة لنشر السلام في المنطقة.