شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يحذر من جهات تحاول المتاجرة بقضايا الشباب فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حق الشعب التونسى فى العمل والحرية، محذار من جهات تحاول المتاجرة بقضايا الشباب التونسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتستمر حالات الكر والفر والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من الولايات التونسية، حيث شهدت مدينتي باجة والمعقولة فى تونس كرا وفرا بين الأمن والمحتجين خلال المظاهرات التى تشهدها عدة مدن تونسية، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، فيما ذكرت مصادر بالشرطة التونسية أنه تم إيقاف 98 شخصا على خلفية أعمال الشغب ومحاولة نهب الممتلكات العامة والخاصة .

وأكد المصدر الأمنى لوكالة تونس أفريقيا للأنباء عودة الهدوء إلى المناطق التي شهدت أعمال الشغب ، موضحا أن الوحدات الأمنية نجحت في التصدي لمحاولات النهب والتخريب حيث تمت السيطرة على الوضع ، لافتا الى أنه تم تسجيل إصابة 8 من قوات الأمن بإصابات طفيفة، إضافة إلى إصابة فرد أمن بحروق في الوجه نتيجة رشقه بزجاجات حارقة.