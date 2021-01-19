شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: كر وفر بين الأمن ومحتجين فى بئر الشباك بسوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة الأنباء التونسية، تأكيدها تجدد المناوشات بين الأمن ومجموعات من الشباب في باجة.

وأكدت إذاعة "موزاييك" التونسية، نشوب كر وفر بين الأمن ومحتجين في بئر الشباك في سوسة.

وأكد الإعلام التونسي تجدد الاحتجاجات في الرقاب وسيدي بوزيد.

وفى وقت سابق أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حق الشعب التونسى فى العمل والحرية، محذار من جهات تحاول المتاجرة بقضايا الشباب التونسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتستمر حالات الكر والفر والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من الولايات التونسية، حيث شهدت مدينتي باجة والمعقولة فى تونس كرا وفرا بين الأمن والمحتجين خلال المظاهرات التى تشهدها عدة مدن تونسية، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، فيما ذكرت مصادر بالشرطة التونسية أنه تم إيقاف 98 شخصا على خلفية أعمال الشغب ومحاولة نهب الممتلكات العامة والخاصة .