شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الدستورى الحر تدعو لمساءلة رئيس الحكومة التونسية غدا بشأن أحداث العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت كتلة الدستورى الحر التى تتزعمها النائبة التونسية عبير موسى لمساءلة رئيس الحكومة هشام المشيشى، غدا، بشأن أحداث العنف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتستمر حالات الكر والفر والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من الولايات التونسية، حيث شهدت مدينتي باجة والمعقولة فى تونس كرا وفرا بين الأمن والمحتجين خلال المظاهرات التى تشهدها عدة مدن تونسية، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، فيما ذكرت مصادر بالشرطة التونسية أنه تم إيقاف 98 شخصا على خلفية أعمال الشغب ومحاولة نهب الممتلكات العامة والخاصة .

وأكد المصدر الأمنى لوكالة تونس أفريقيا للأنباء عودة الهدوء إلى المناطق التي شهدت أعمال الشغب، موضحا أن الوحدات الأمنية نجحت في التصدي لمحاولات النهب والتخريب حيث تمت السيطرة على الوضع ، لافتا الى أنه تم تسجيل إصابة 8 من قوات الأمن بإصابات طفيفة، إضافة إلى إصابة فرد أمن بحروق في الوجه نتيجة رشقه بزجاجات حارقة.