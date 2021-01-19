شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: حكم ابتدائى بالسجن لعامين على 8 أشخاص بتهمة الشغب فى بنزرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، صدور حكم ابتدائي بالسجن لعامين على 8 أشخاص بتهمة الشغب في بنزرت.

وفى وقت سابق أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حق الشعب التونسى فى العمل والحرية، محذار من جهات تحاول المتاجرة بقضايا الشباب التونسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتستمر حالات الكر والفر والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من الولايات التونسية، حيث شهدت مدينتي باجة والمعقولة فى تونس كرا وفرا بين الأمن والمحتجين خلال المظاهرات التى تشهدها عدة مدن تونسية، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، فيما ذكرت مصادر بالشرطة التونسية أنه تم إيقاف 98 شخصا على خلفية أعمال الشغب ومحاولة نهب الممتلكات العامة والخاصة .