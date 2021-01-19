شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: توفير 45 مركزا جديدا لتطعيم لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأردنى، إن هناك عدد كبير من الإصابات فى بداية يناير بفيروس كورونا، والمؤشر يشهد إنخفاض فى حالات كورونا بنسبة 4%، مضيفا أن الأسابيع القليلة نصل إلى مؤشر تحسن فى عدد الوفيات، مؤكدا ان الدولة بدأت التطعيم منذ 5 أيام من اللقاح الصينى أو لقاح فايزر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن لقاح فايزر كان يحتاج إلى ثلاجات، وتم توفيها فى 30 مركزا بها ثلاجات تعمل تحت درجة – 70 درجة مئوية، وكذلك ثلاجات متحركة تم توفيرها للقاح فايزر، وبعد فترة قريبة سيتم افتتاح 45 مركز إضافى، لافتا إلى أن اللقاحات التى تم الموافقة عليها اللقاح الصينى وفايزر واسترازينكا، ومنظمة جافى.

وتابع أنه لا يوجد اختبار بين اللقاح الصينى أو فايزر، وبعد 3 أسابيع يتم الأخطار بتلقى الفرد باللقاح الثانى، مضيفا أن التشكيك فى اللقاحات بدأت تخف بعد أن أخذه كبار الشخصيات العامة ولا يوجد قلق منها، وعمله التطعيم ممكن تحتاج إلى أشهر أو عام كامل والهدف من الوصول إلى أكبر عدد ليتم تطعيمهم حتى يتم تغطية نسبة كبيرة أكثر ما أوصت به الصحة العالمية.