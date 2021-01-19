شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مكافحة الفساد السعودية تعلن صدور عدد من الأحكام القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة مكافحة الفساد السعودية عن صدور عدد من الأحكام القضائية، كما أشارت هيئة مكافحة الفساد السعودية إلى أنها تباشر عددا من القضايا الجنائية، وفقا لخبر عاجل بيته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتفق قانونيان سعوديان، على أن الأمر الملكى بالمملكة العربية السعودية، الذى تضمن تغييرات فى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لن يشمل فقط استبدال رئيسها، بقدر ما هو تغيير فى عمل المنظومة بأكملها.

وأبدى القانونيا، ثقتهما فى أن المرحلة المقبلة من عمل الهيئة، سيؤسس لتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، الأمر الذى سيفضى إلى تعزيز النزاهة، وسيادة القانون وديمومة عملها - بحسب صحيفة الرياض السعودية.