شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الأردنى: مصر والأردن الأكثر اهتماما بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على العايد وزير الاعلام الأردني، إن الرئيس السيسي والملك عبد الله اتفقا على تعميق العلاقات والروابط بين البلدين وتباحثا في العديد من القضايا ولديهما رؤية مشتركة، ونأمل استمرار تبادل الزيارات على مستوى القيادات بين الدولتين.

وتابع العايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى،: هناك حرص من الرئيس السيسي والملك عبد الله على استمرار الزيارات بين البلدين، مشيرا أن مصر والأردن الأكثر اهتماما بالقضية الفلسطينية ويسعيان إلى التوصل لحل وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والقضية الفلسطينية تكون على أول أولويات مصر والأردن، مضيفا ان الأردن تدعم مصر في أزمة سد اثيوبيا وموقف مصر مبنى على حقائق والأردن موقفها داعم لمصر في حربها ضد الإرهاب.

وواصل العايد قائلا إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تنخفض، مشيرا أنه فيروس غريب ونتعامل معه بطرق مختلفة.