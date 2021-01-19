شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: مقتل هولندى وآخر أوزبكى فى انفجار متجر لبيع الأسلحة في إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السورى، مقتل مسلح هولندى وآخر أوزبكى فى انفجار متجر لبيع الأسلحة في إدلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 3 عسكريين روس أصيبوا بجروح جراء استهداف مسلحين ناقلتهم بجنوب شرق منطقة إدلب لوقف التصعيد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وقبلها أكد المرصد السورى، مقتل 5 عناصر من قسد فى هجوم تركى على عين عيسى، وفقا لخبر عاجل لبثته قناة العربية منذ قليل.