شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية تنفي عقد لقاءات بين دمشق وتل أبيب وتصفها بالأخبار الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الخارجية السورية بشكل قاطع ما وصفته بـ"الأنباء الكاذبة" التي تروج لها بعض وسائل الإعلام حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية، مؤكدة أن القوى التي تقف وراء هذه الأكاذيب هي نفسها التي تسعى للتطبيع مع هذا الكيان.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لـوكالة سانا الرسمية اليوم الاثنين إن نشر مثل هذه الأنباء هو محاولة فاشلة من ممولي هذه الصحف للتشكيك بمواقف سورية المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية السورية أنها كانت ولا تزال واضحة في سياستها وتتخذ قراراتها بما يخدم المصلحة الوطنية والقضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

شددت الخارجية السورية على ان القوى التي تقف وراء هذه الأكاذيب هي نفسها التي تسعى للتطبيع مع هذا الكيان وتحاول جر كل المنطقة إلى تحالفات صهيونية غربية عبر الترهيب تارة أو الترغيب تارة أخرى، مضيفة "عندما تفشل تلجأ لمثل هذه الطرق الساذجة عبر نشر الأخبار الكاذبة."