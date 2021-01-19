شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإسرائيل تؤجلان تنفيذ اتفاق الإعفاء من تأشيرات الدخول بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الاثنين إن الإمارات أجّلت تنفيذ اتفاق الإعفاء من تأشيرات الدخول مع إسرائيل بعد أن طلبت إسرائيل أن يخضع كل قادم من الدولة الخليجية للحجر الصحي كإجراء وقائي من مرض كوفيد-19.

وكان إلغاء تأشيرات الدخول بندا أساسيا في اتفاق أُبرم يوم 15 سبتمبر لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه كان يتعين العمل به اعتبارا من 13 فبراير بعد أن صدقت أبوظبي عليه يوم الأربعاء الماضي.

لكن الوزارة الإسرائيلية قالت في بيان إن نظيرتها الإماراتية "علقت" اتفاق الإعفاء من التأشيرات حتى الأول من يوليو "نظرا للجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا".

ويمكن لمواطني البلدين الحصول على التأشيرات عن طريق شركات الطيران كما فعل عشرات الآلاف منذ تطبيع العلاقات.