شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة دعم اتفاق الحديدة: خسائر المدنيين جراء المعارك فى اليمن غير مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، أن خسائر المدنيين جراء المعارك في اليمن غير مقبولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إن الاشتباكات فى الحديدة تتناقض مع التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة: أحث الأطراف على وقف التصعيد قبل أن يتسبب بمزيد من الأذى للمدنيين.

وتابع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة باليمن: ندعو لتمكين فرق البعثة من زيارة المواقع المثيرة للقلق.