شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء التونسية: تجدد المواجهات بين محتجين والأمن فى القصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة الأنباء التونسية تأكيدها تجدد المواجهات بين محتجين والأمن في القصرين.

وقبلها أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حق الشعب التونسى فى العمل والحرية، محذار من جهات تحاول المتاجرة بقضايا الشباب التونسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتستمر حالات الكر والفر والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من الولايات التونسية، حيث شهدت مدينتي باجة والمعقولة فى تونس كرا وفرا بين الأمن والمحتجين خلال المظاهرات التى تشهدها عدة مدن تونسية، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، فيما ذكرت مصادر بالشرطة التونسية أنه تم إيقاف 98 شخصا على خلفية أعمال الشغب ومحاولة نهب الممتلكات العامة والخاصة .