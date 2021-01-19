شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين يان كوبيش رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، تعيين يان كوبيش، مبعوثًا خاصًا له إلى ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة هناك.

وأعرب جوتيريش عن امتنانه للقيادة الفائقة التي أظهرتها القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني وليامز في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.

يذكر أن كوبيش كان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2019، وهو يتمتع بخبرة ممتدة لسنوات عديدة في مجال الدبلوماسية والسياسات الأمنية الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية على الصعيد العالمي وفي وطنه سلوفاكيا، ومن المقرر أن يتولى كوبيش مهام منصبه بدءًا من فبراير المقبل.

وعمل كوبيش من قبل ممثلًا خاصًا للأمين العام ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بين عامي 2015 و2018، ورئيسًا للبعثة الأممية في أفغانستان بين عامي 2011 و2015، بالإضافة إلى توليه منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا في الفترة من 2009 إلى 2011، كما كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين عامي 2006 و2009.