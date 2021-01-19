شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الأردنى: نأمل أن تكون إدارة "بايدن" متصلة بواقع النزاع العربى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على العايد، وزير الإعلام الأردنى والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، إنه يأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن متصلة بواقع النزاع العربى الإسرائيلى وبالتحديد الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وتابع:"مصر والأردن دول محورية فى القضية الفلسطينية ونأمل أن يكون هناك تجاوب من أمريكا ومن كافة الأطراف الدوليين الفاعلين فى المنطقة لحل القضية الفلسطينية".

وأضاف "العايد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن الإرادة السياسية من قبل مصر والأردن ستعمل بالإنخراط مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوضع القضية الفلسطينية على رأس سلم القضايا بالمنطقة.