شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى الخرطوم تعرب عن قلقها من المواجهات القبلية بدارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم عن قلقها من المواجهات القبلية بدارفور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أعربت السفارة الأمريكية فى الخرطوم عن دعمها لقرار السودان نشر تعزيزات غرب دارفور.

وفى وقت سابق قال سكان إن مقاتلي ميليشيات شنوا هجوما دمويا على دارفور بالسودان اليوم الاثنين في حين قال أطباء إن عدد القتلى في هجوم سابق منفصل بدأ قبل يومين في المنطقة زاد لأكثر من مئة قتيل.

ويزيد تصاعد العنف من المخاوف المتعلقة برحيل قوات حفظ السلام الدولية التي أوقفت دورياتها في دارفور يوم الأول من يناير قبيل انسحابها الكامل واستبدالها بقوات سودانية.