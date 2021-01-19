شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو أعضاء ملتقى الحوار الليبى للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ،على اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشاتها البناءة خلال اجتماعها في جنيف في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجارى، مشيدا على وجه الخصوص بالدور الهام الذي اضطلعت به المشاركات من النساء وأعضاء اللجنة من جنوب ليبيا للتوصل إلى توافق حول آلية مقترحة لاختيار السلطة التنفيذية، وذلك وفق خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس في نوفمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك ، في بيان له إن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مجددا التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.