شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عبوات ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولى جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن3 عبوات ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولى لمحاربة داعش جنوب العراق.

وفى وقت سابق، أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى، فى محافظة نينوى شمالي العراق، وذكرت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على تسعة إرهابيين وذلك في مناطق متفرقة من مدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وأشارت إلى أن "المقبوض عليهم عملوا بما يسمى (جيش دابق) والمعسكرات العامة وفرقة (نهاوند) و(عين جالوت)، فضلا عن عمل أحدهم فيما يسمى بالإعلام العسكري والملقب بأبو مريم".