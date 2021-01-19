شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام الأردن: قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق بالربع الأول للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على العايد، وزير الإعلام الأردنى والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن هناك قمة ثلاثية ستعقد فى الربع الأول من العام الجارى فى العاصمة بغداد بين "مصر والأردن والعراق"، وتابع:"وهذه ستكون القمة الرابعة بين مصر والأردن والعراق منذ إنطلاق القمة الأولى فى القاهرة عام 2019 ".

وأضاف "العايد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن القمة الثلاثية ستدفع المشاريع الإستراتيجية المشتركة وقضايا الأقليم وملف عملية السلام والذى يمثل أولوية كبرى للدول الثلاث.