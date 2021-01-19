شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: يان كوبيش يتسلم رسميا مهامه كمبعوث أممى لليبيا بداية من 1 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن يان كوبيش يتسلم رسميا مهامه كمبعوث أممي لليبيا بداية من 1 فبراير.

وفى وقت سابق رحب السفير البريطانى لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني الليبى، وقال السفير البريطاني - في تغريدة أوردتها بوابة أفريقيا الأحد "أُرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني"، مؤكدا أنها "خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، للتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021".

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز قد أعلنت توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسى الليبى إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.