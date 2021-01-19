شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يزور حي الرفاهة ويدعو لعدم التعرض للممتلكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين حي الرفاهة بالمنيهلة وتحدث مع سكان المنطقة، حيث الرئيس التونسى بكلمة أمام مقر معتمدية المنيهلة دعيا فيها الحاضرين ومن خلالهم كل الشباب التونسي إلى ألا يتعرضوا لأي كان لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد قيس سعيد على حق الشعب التونسي في الشغل والحرية وفي الكرامة الوطنية، منبها الشباب ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم.

وأوضح الرئيس التونسى أن إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا إلى تحقيقها.